Encabeza alcalde Christian Agúndez entrega de 100 tinacos a familias de Cabo San Lucas

En atención a una de las principales necesidades de la población, el Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección Municipal de Atención Ciudadana, realizó la entrega de 100 tinacos a familias de diversas colonias de Cabo San Lucas, como parte de las acciones de apoyo social impulsadas por la actual administración.

La distribución de estos tinacos fue posible gracias a la gestión conjunta de las diputadas Gabriela Montoya Terrazas y María Cristina Contreras Rebollo, quienes reconocieron la disposición del Ejecutivo Municipal de apoyar a las familias a través de la gestión que realizan ellas en sus distritos, lo que no deja duda de que en Los Cabos se trabaja acorde a los lineamientos de la Cuarta Transformación, de contacto estrecho con el pueblo.

Los primeros 50 tinacos se destinaron a las colonias López Obrador y Tierra y Libertad; mientras que los restantes fueron entregados en Mesa Colorada, Palmas, Palmas Homex y Cangrejos. Durante el evento, el presidente municipal Christian Agúndez Gómez reiteró su compromiso con el acceso equitativo al agua potable.

“Ojalá que en algún momento ya no haya más tinacos, ya no tengamos que traer tinacos; queremos que la gente tenga agua en sus casas. Estamos haciendo muchas acciones, aunque no las publiquemos todos los días, para resolver de fondo el tema del agua. Ese es el objetivo número uno de esta administración en Cabo San Lucas”, expresó.