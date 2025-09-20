Alcalde de Los Cabos lidera colecta en La Paz para nuevo CRIT

Christian Agúndez Gómez, alcalde de Los Cabos, participó en un crucero de colecta en La Paz para reunir fondos para el Teletón.

El evento, realizado en el cruce de las calles Abasolo y Colosio, contó con el respaldo de ciudadanos y la emisora Súper Stereo Miled. Los recursos se destinarán a la construcción del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil (CRIT) en Los Cabos.

En entrevista con medios, Agúndez Gómez pidió a la población de Baja California Sur contribuir con donativos para consolidar el proyecto. El nuevo CRIT ofrecerá terapias y servicios especializados no disponibles en La Paz, con el propósito de atender a personas de todo el estado.

Segundo CRIT en Baja California Sur

El CRIT de Los Cabos será el segundo centro de este tipo en el estado. Contará con especialidades únicas, lo que permitirá brindar atención local a familias que requieren tratamientos específicos.

La colecta en La Paz tuvo una respuesta positiva de la comunidad, que participó activamente en el boteo.

Apoyo para la atención estatal

El proyecto busca beneficiar a todos los municipios de Baja California Sur con servicios de rehabilitación. Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para lograr la apertura del centro, que mejorará el acceso a tratamientos especializados en la región.