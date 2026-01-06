Detienen a alcalde de Cintapala, en Chiapas por presuntos vínculos con el crimen organizado

En un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE), en Chiapas, las autoridades locales detuvieron al alcalde del municipio de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz, quien enfrenta acusaciones por corrupción, ejercicio ilícito del servicio público y presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada que operan en la región sur del país.

La detención se efectuó tras meses de seguimiento y la integración de diversas carpetas de investigación que señalan irregularidades financieras dentro de la administración municipal. Según los primeros informes oficiales, el alcalde habría facilitado operaciones ilícitas y desviado recursos destinados a la infraestructura pública, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad estatales.

Aunque las autoridades no han detallado a qué organizaciones delictivas está ligado Cruz Díaz, en la región de Cintalapa se ha documentado la presencia tanto del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como del Cártel de Sinaloa.

El alcalde detenido fue trasladado a Tuxtla Gutiérrez, donde se espera se defina su situación jurídica. Esta acción judicial podría derivar en que el Congreso chiapaneco designe a un alcalde sustituto para el municipio de Cintalapa.

Este caso se suma a una serie de auditorías que la Auditoría Superior del Estado ha realizado sobre la gestión de diversos municipios fronterizos y de la zona de la depresión central. La fiscalía no descarta que la detención del mandatario de Cintalapa, Chiapas, sea el primer paso de una investigación más amplia que involucre a otros funcionarios del gabinete municipal por complicidad en la malversación de fondos públicos.

La detención del alcalde ocurre en un momento de alta tensión política en la entidad, donde la ciudadanía demanda mayores garantías de seguridad y transparencia en el ejercicio de los presupuestos públicos.

