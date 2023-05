Alcalde de Los Cabos se compromete a finalizar todas las obras en marcha

El alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs Castro, en una entrevista reciente, anunció que los trabajos finales en el bulevar Hojazen deberán concluir en los próximos días y se reiniciarán para garantizar que se completen adecuadamente. También afirmó que han recibido algunos reportes de que no se está avanzando y añadió que el objetivo es terminar todas las obras que se empezaron y no dejarlas a medias. Agregó que si alguien está fallando, se les informará, y se les agradecerá, porque no se trata de experimentar, sino de seguir un plan.

“Tienen que terminar en los próximos días, para reiniciar los trabajos finales el jueves. Hemos tenido algunos reportes de que están avanzando, empezaron ayer.

El objetivo es terminar todas las obras que se empezaron y no dejarlas a medias. Si alguien está fallando, habremos de decirlo y darle las gracias, porque aquí no se trata de experimentar, sino de seguir el plan previsto”.

Por otro lado, Leggs Castro también se pronunció sobre los problemas de baches y fugas de agua en la ciudad. Respecto a los baches en las calles, afirmó que se seguirán realizando trabajos para mejorar la situación y que aquellos que no colaboren tendrán que poner de su parte. En cuanto a las fugas de agua, explicó que son causadas por la obsolescencia de las tuberías, pero que se están iniciando proyectos para repararlas y dotar de agua a más de 40,000 familias en la delegación sanluqueña.

“Hay muchos problemas que se tienen que atender en los próximos días. También, te comentaba que la fuga de agua se debe a que hay más agua y que la tubería ya está obsoleta. En Cabo San Lucas se deben reparar las tuberías que necesitan ser reparadas ahora. Qué línea acueducto número 3 nos vamos a iniciar en los próximos días también ahí en Cabo San Lucas que va a mandar agua Lomas del sol para poder, eh, dotar de agua a más de 40,000 familias”.

A pesar de los desafíos significativos que enfrenta la ciudad en materia de infraestructura y servicios públicos, Leggs Castro se mostró optimista respecto al futuro de la comunidad y afirmó que hay muchos proyectos en marcha para atender sus necesidades en los próximos días. En definitiva, el alcalde de Los Cabos parece estar comprometido a abordar estos problemas y mejorar la calidad de vida de la comunidad.