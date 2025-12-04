Alcalde de San Felipe en BC revela que EE.UU. le revocó el permiso de ingreso

El nuevo episodio de tensión fronteriza que involucra a autoridades mexicanas volvió a tener como escenario Baja California, donde el alcalde de San Felipe, José Luis Dagnino, confirmó que su visa estadounidense fue revocada cuando intentó cruzar por el puerto de entrada de Calexico. El hecho, que se suma a una cadena reciente de funcionarios del estado afectados por decisiones similares, detonó interrogantes inmediatas sobre los criterios aplicados por Washington y las posibles implicaciones políticas de estas medidas.

El incidente quedó expuesto desde el momento en que las autoridades estadounidenses retuvieron al edil al llegar al cruce fronterizo. De acuerdo con la información difundida por medios regionales, durante la revisión se le notificó la existencia de “antecedentes y vínculos” no detallados, señalamiento que llevó a Dagnino a regresar de inmediato a territorio mexicano. La falta de claridad en torno a los motivos fue el primer indicio de que se trataba de una revocación unilateral y definitiva.

La confirmación pública llegó horas después, cuando Dagnino decidió explicar el caso en sus redes sociales para “evitar malentendidos”. En un mensaje directo, el alcalde informó que no ha recibido explicación oficial alguna sobre por qué su visa de turista fue anulada, colocando su situación en el mismo contexto que otros funcionarios de Baja California que en las últimas semanas también han enfrentado restricciones para ingresar a Estados Unidos. Su postura, marcada por la cautela, buscó desactivar rumores antes de que la especulación creciera en la comunidad.

El funcionario insistió en que desconoce el origen de los señalamientos, pero reconoció que este tipo de episodios generan dudas entre la población. Por ello, subrayó su compromiso con la transparencia y aseguró estar realizando gestiones para obtener detalles formales sobre la decisión del gobierno estadounidense. Sin una comunicación oficial, el caso permanece en un área gris que alimenta el debate público en torno al endurecimiento de visas para figuras políticas en el norte de México.

En medio de la incertidumbre, Dagnino dejó claro que su capacidad para gobernar no está comprometida. El alcalde afirmó que la revocación no interfiere con sus tareas institucionales, ni con los proyectos en marcha para San Felipe, un municipio que ha intentado consolidar estabilidad administrativa desde su reciente creación. Su mensaje buscó evitar la percepción de vulnerabilidad, enfatizando continuidad operativa y control político.

El episodio, sin embargo, pone nuevamente bajo la lupa la relación entre autoridades locales y los controles de seguridad de Estados Unidos. El patrón de revocaciones en Baja California ha generado especulaciones sobre una posible política de escrutinio más severo hacia perfiles públicos, aunque hasta ahora no existe información verificable que indique un criterio uniforme o una motivación específica detrás de cada caso. Esta falta de transparencia ha provocado que la opinión pública llene los vacíos con interpretaciones diversas.

A pesar del silencio de Washington, el impacto político ya se siente. La revocación de la visa de un alcalde en funciones expone la vulnerabilidad diplomática de autoridades fronterizas cuya vida pública y privada está estrechamente ligada al tránsito binacional. El caso de Dagnino se convierte así en un recordatorio de que la frontera no solo regula el paso de mercancías y personas, sino que también define el trato que reciben actores políticos según criterios que, por ahora, siguen fuera del alcance de la explicación oficial.

