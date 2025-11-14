¿Por qué CBP detuvo a alcalde de San Luis Río Colorado y le retiraron la VISA?

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmaron la cancelación de la visa del alcalde de San Luis Río Colorado, Sonora, César Iván Sandoval Gámez, luego de que fuera detenido y retenido por varias horas al intentar cruzar la frontera.

La pregunta central es por qué se tomó esta acción: según el propio munícipe, la autoridad estadounidense se limitó a notificarle que la revocación se debió a una cuestión administrativa, sin ofrecer mayores detalles.

La detención del alcalde de San Luis Río Colorado ocurrido la tarde del jueves 13 de noviembre de 2025, interrumpió una actividad binacional clave para la región, por lo que tuvo que reprogramarla y debido a que le fue retirada su visa ahora tendría que ser en México.

¿Por qué fue retenido? La retención del alcalde Sandoval Gámez, militante de Morena, se ejecutó cuando intentaba ingresar a Estados Unidos por la garita de San Luis, Arizona, a bordo de una camioneta oficial Chevrolet Tahoe y utilizando el carril SENTRI.

Aunque viajaba acompañado del director de Oomapas, Paolo Navarro, agentes federales de CBP enviaron a ambos a una segunda revisión, pero fue únicamente al alcalde a quien se le colocaron esposas antes de ser trasladado al área de revisión secundaria, donde permaneció bajo custodia por varias horas. El vehículo oficial tuvo que ser resguardado dentro del puerto fronterizo de Arizona.

Una vez que recuperó su libertad, el alcalde de San Luis Río Colorado confirmó a medios la cancelación de su visa de turista.

Asimismo, Iván Sandoval Gámez fue enfático al declarar que no existe, ni en México ni en el extranjero, ninguna averiguación en su contra. Él mismo calificó la medida como un “proceso administrativo”.