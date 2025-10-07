Alcalde y delegada de Cabo San Lucas supervisan refugios temporales ante el huracán Priscilla

Para garantizar la seguridad y el bienestar de las familias cabeñas ante los efectos del huracán “Priscilla”, el alcalde Christian Agúndez Gómez y la delegada municipal de Cabo San Lucas, Karina de la O, supervisaron las condiciones de los refugios temporales habilitados en la zona.

Durante la jornada, ambas autoridades realizaron recorridos por los espacios de resguardo, verificando el abasto de insumos y la atención que reciben las familias evacuadas.

El presidente municipal Christian Agúndez destacó que el Gobierno de Los Cabos se mantiene en coordinación constante con Protección Civil para atender las necesidades más urgentes.

“Estamos al tanto de los requerimientos de cada refugio, como el ubicado en la escuela Narciso Mendoza, en la colonia Las Palmas”, indicó.

Por su parte, la delegada Karina de la O informó que se habilitaron puntos de traslado para facilitar el acceso a los refugios.

“Tenemos cinco puntos donde la ciudadanía puede acudir y habrá una camioneta esperándolos: en Ana Vivian, Aurrerá, Caribe (donde está la Virgencita), CECYTE #05, CBTIS #256 y en la colonia López Obrador”, señaló.

De manera paralela, con apoyo de maquinaria pesada, personal de la XV Administración Municipal realiza trabajos de rehabilitación de vialidades afectadas por el crecimiento de los arroyos, principalmente en la avenida Nicolás Tamaral, una de las más importantes de Cabo San Lucas.

Durante su recorrido, el alcalde encabezó la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, donde presentó las necesidades detectadas en campo para su atención inmediata.

El Ayuntamiento de Los Cabos exhorta a la población a no salir de sus hogares y evitar cruzar arroyos ante el incremento de los cauces pluviales.