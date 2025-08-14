Alcalde Jacobo Rodríguez se realiza antidoping tras polémica con reportera

El alcalde de Piedras Negras, Coahuila, Jacobo Rodríguez, acudió este jueves a realizarse una prueba de antidoping junto con todos los integrantes de su gabinete. Esto, luego de la polémica generada en la conferencia matutina municipal por una pregunta sobre si estaría dispuesto a someterse a un examen toxicológico.

El edil transmitió el momento en vivo a través de sus redes sociales, donde afirmó que cumple con lo que prometió y reiteró su propuesta de que todos los servidores públicos de México se sometan periódicamente a este tipo de pruebas. Momentos después, el alcalde de Piedras Negras presumió los resultados negativos de su prueba de antidoping.

Jacobo Rodríguez discute con reportera

Jacobo Rodríguez explotó durante la conferencia matutina municipal, cuando una reportera le preguntó si estaría dispuesto a someterse a un examen antidoping y hacer públicos los resultados “para poner el ejemplo como primera autoridad”.

El edil reaccionó cuestionando a la periodista sobre qué comportamiento había visto en él para pensar que consumía drogas.

“Nunca vienes a la mañanera y hoy vienes a quererme atacar de esa manera”, respondió, evitando dar una contestación directa en ese momento.

“Es periodismo chayotero”: alcalde Jacobo Rodríguez

Horas después, el alcalde Jacobo Rodríguez publicó un video en redes sociales en el que explicó que la pregunta provenía de una reportera con la que mantiene una relación de fricciones políticas desde hace años, y señaló que se trata de periodismo chayotero.

“Debí haber contestado: claro que me hago el antidoping, junto con todo mi gabinete”, admitió.

Además, propuso que en México se legisle para que todos los servidores públicos del país se sometan a exámenes antidoping de manera periódica, como medida de transparencia y confianza ciudadana.