Alcalde de Los Cabos reparte 100 tinacos y pipas de agua en CSL

La falta de agua potable sigue siendo uno de los principales retos en Los Cabos, y en respuesta a esa necesidad, el alcalde Christian Agúndez Gómez encabezó la entrega de 100 tinacos y agua en pipas a las familias de la colonia López Obrador, en Cabo San Lucas.

Acompañado de la delegada municipal Karina de la O Uribe, el titular de la Oficialía Mayor Carlos Alberto Beltrán Olmeda y el director de Oomsapas Los Cabos, Ramón Rubio Apodaca, el edil sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia de atención inmediata para garantizar que las familias tengan almacenamiento y acceso al recurso hídrico.

Agúndez subrayó que la medida se extenderá a otras colonias con carencias, como El Caribe, Leonardo Gastélum y Cactus, asegurando que la intención de su administración es responder de manera directa a las demandas ciudadanas.

El oficial mayor Carlos Beltrán recalcó que la coordinación entre áreas es clave para materializar apoyos:

“nos corresponde el tema de adquisición de proveedores y vamos a seguir trabajando en esto por indicaciones del alcalde, quien nos llamó a trabajar a todas las áreas para que se vea materializado directamente en la población”, sostuvo.

Por su parte, el director municipal de Atención Ciudadana, Manuel Guerrero Avilés, explicó que la entrega se realiza casa por casa, evitando traslados y filas innecesarias, lo que refuerza la atención personalizada a las familias.

Además de los tinacos y el agua en pipas, el presidente municipal también entregó apoyos alimenticios y juguetes a la niñez, como parte de una jornada que busca atender varias necesidades en comunidades con rezago.

La medida responde a una problemática estructural que Los Cabos enfrenta desde hace años: el déficit en la distribución de agua potable, que obliga a miles de familias a depender de pipas y almacenamiento alterno para cubrir sus necesidades básicas.

