Asesinan al alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena, en Hidalgo

El estado de Hidalgo se encuentra conmocionado tras el asesinato del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena, quien fue atacado a balazos frente a su domicilio durante la noche del lunes. De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados a bordo de una motocicleta blanca abrieron fuego contra el edil y posteriormente huyeron con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Estatal y la Policía Municipal desplegarán un amplio operativo en distintos puntos del municipio de Pisaflores, en el estado de Hidalgo, con el objetivo de localizar a los responsables del ataque. Los agentes recorrieron caminos rurales y comunidades cercanas para cerrar posibles rutas de escape utilizadas por los agresores.

Las autoridades estatales informaron que personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acudirá al lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. La zona donde ocurrió el ataque permanecerá bajo resguardo de las fuerzas de seguridad mientras se llevan a cabo los peritajes.

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó su profunda consternación ante el asesinato de Miguel Bahena Solórzano, quien representaba a ese instituto político en Pisaflores, Hidalgo. La dirigencia nacional del partido condenó el ataque y exigió justicia inmediata.

Mediante un comunicado, el PVEM hizo un llamado urgente a las autoridades federales y estatales para garantizar una investigación exhaustiva y transparente, que permita el esclarecimiento del crimen y la captura de los responsables.