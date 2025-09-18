Alcalde de Los Cabos asiste al cambio de mando del Sector Naval en Cabo San Lucas

El alcalde Christian Agúndez Gómez, acompañado por la presidenta honoraria del DIF municipal, Sol Delgado Moreno, asistió a la Ceremonia de Entrega-Recepción del Mando de Armas del Sector Naval de Cabo San Lucas.

En el acto protocolario, el contralmirante Víctor Manuel Neria Estrada asumió la comandancia en sustitución del contralmirante Juan Manuel Santos Santos.

El presidente municipal destacó la importancia de la coordinación entre el Ayuntamiento y la Marina, la cual —dijo— ha sido fundamental para garantizar la seguridad en el municipio.

“Nosotros siempre estamos muy contentos de poder colaborar con la Marina y ellos también, de manera recíproca, nos han ofrecido su mano amiga para estar al pendiente de cualquier situación en Los Cabos. Siempre con el objetivo de garantizar la seguridad del municipio, del estado y de todo México”, expresó Agúndez Gómez.

Por su parte, el nuevo comandante del Sector Naval de Cabo San Lucas agradeció la presencia de las autoridades y reiteró su disposición de trabajar de manera coordinada en beneficio de la comunidad. Estuvo acompañado por su esposa, María de los Ángeles.

