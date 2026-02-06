“El Mencho es el patrón”: Revelan nexos de alcalde de Tequila con el líder del CJNG

Nuevas revelaciones sobre la detención del alcalde de Tequila, Diego “N”, indican que el funcionario se ostentaba abiertamente como subordinado de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. Según denuncias integradas en el expediente, el edil morenista afirmaba ante empresarios y colaboradores que el líder del CJNG era “el patrón”, utilizando este supuesto respaldo para consolidar una red de extorsión en el municipio.

De acuerdo con los testimonios publicados este viernes, el alcalde de Tequila presionaba a representantes de la empresa José Cuervo con cobros millonarios ilegales bajo la amenaza de clausurar sus plantas productoras. Por esta razón, la investigación apunta a que la estructura del Ayuntamiento operaba bajo las órdenes de la delincuencia organizada, utilizando el terror como herramienta de gestión pública.

Extorsión en nombre del CJNG

Por otro lado, se dio a conocer que Diego “N” no solo permitía la apología del delito en festivales locales, sino que utilizaba su cercanía con el cártel para silenciar a regidoras y opositores. Según las víctimas, el alcalde de Tequila exigía pagos en efectivo argumentando que eran instrucciones directas de la organización criminal. No obstante, el Gobierno Federal desestimó estos cobros y procedió con su captura tras recibir denuncias directas de ciudadanos afectados.

Investigación por nexos con el narcotráfico

Cabe señalar que, junto al edil, fueron detenidos los directores de Seguridad Pública, Catastro y Obras Públicas. Por ello, la fiscalía investiga si la remodelación del Museo del Tequila también fue financiada o utilizada para fines delictivos. Por esta razón, la presidenta Claudia Sheinbaum fue enfática al declarar que ningún partido debe ser refugio para criminales, especialmente tras confirmarse que el funcionario presumía ser aliado del “Mencho”.

Finalmente, la situación jurídica de los implicados se definirá en las próximas horas bajo cargos de delincuencia organizada y extorsión agravada. Debido a la gravedad de los testimonios, se espera una intervención más profunda en las finanzas municipales. Por lo tanto, el caso del alcalde de Tequila se convierte en un precedente clave sobre la infiltración del narcotráfico en los gobiernos locales de Jalisco.

