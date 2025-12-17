Video: Alcalde de Tlajomulco llega tarde y pierde el tren en inauguración de la Línea 4

Un momento inesperado marcó la inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero en Jalisco, luego de que el alcalde de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez, no lograra abordar a tiempo el tren inaugural, escena que quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Durante el acto oficial, autoridades y medios presenciaron cómo el edil quedó atrás mientras el convoy iniciaba su recorrido, provocando burlas, comentarios y reacciones entre los asistentes. El clip fue difundido por el medio EjeCentral, acumulando miles de interacciones en plataformas como TikTok.

Pese al incidente, se destacó que la nueva Línea 4 beneficiará a más de 116 mil usuarios, al conectar con el Peribús y el Macrobús, fortaleciendo la movilidad en Jalisco.

El alcalde respondió con humor, asegurando: “No se preocupen, mi gente, pasa cada nueve minutos”, frase que también se integró a la conversación digital.