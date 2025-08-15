Alcalde de Uruapan, Michoacán, se enfrenta a policías estatales (Video)

Golpes, gritos y tensión en las calles cuando el alcalde Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, terminó en el centro de un escándalo al enfrentar a la Guardia Civil en pleno operativo. Videos difundidos en redes muestran cómo el edil lanzó cacheteo y patadas a varios policías, mientras vecinos se unían a la agresión contra los agentes.

La escena fue directa. El Alcalde encaró a los uniformados, les recriminó un supuesto abuso de autoridad y señaló que uno de ellos lo había golpeado. Después de ello, empujó con el dedo el pecho de un oficial, abofeteó a otro y pateó a un tercero. Su postura fue desafiante, casi de combate.

En segundos, todo se salió de control. Un grupo de unas 40 personas rodeó a la Guardia Civil, lanzó piedras y botellas, y obligó a los policías a retirarse del lugar. El respaldo al edil fue inmediato.

No es la primera vez que Manzo se enfrenta a la corporación estatal. En noviembre de 2023, siendo diputado federal, fue detenido por la Guardia Civil tras denunciar la extorsión a una mujer y a una menor. Aquella vez, vecinos intervinieron y también hubo golpes.

El estilo del Presidente Municipal es frontal. En abril pasado participó en un operativo desde un helicóptero y ordenó abrir fuego contra presuntos delincuentes. Sus acciones suelen generar atención… y polémica.

Este mismo año, pidió a la Policía Municipal “abatir” a delincuentes que se resistan. La presidenta Claudia Sheinbaum le respondió que debía apegarse al Estado de Derecho.

Lejos de retractarse, el Alcalde de Uruapán retó a Sheinbaum a pacificar la regiónsin disparar una sola bala, prometiendo renunciar si lo logra. También anunció la compra de vehículos blindados, convencido de que la estrategia federal en Michoacán no alcanza.