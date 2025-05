Alcalde de Uruapan, Michoacán, reta a Sheinbaum sin armas (Video)

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, manifestó que dejaría el cargo si la estrategia de seguridad impulsada por Claudia Sheinbaum logra resultados positivos en su municipio sin recurrir al uso de la fuerza armada. El comentario fue emitido luego del asesinato de una empleada municipal, hecho que provocó indignación en la administración local.

Durante la firma del convenio “Uruapan más verde”, Manzo estableció dos condiciones para aplicar el modelo federal: evitar el uso de armas y contar con la presencia del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Aseguró que, si bajo esos lineamientos se logra pacificar Uruapan, él mismo solicitará licencia al cargo.

El alcalde de Uruapan expresó escepticismo respecto a la posibilidad de reducir la criminalidad sin el uso de la fuerza. Aunque reconoció el liderazgo de Sheinbaum, insistió en que los criminales no actúan con piedad y que el Estado debe responder con firmeza y legalidad ante los delitos violentos.

Indicó que no se pueden enfrentar grupos armados solo con llamados a la paz, y exhortó a las fuerzas municipales a hacer uso legítimo de la fuerza en situaciones que así lo requieran. No obstante, puntualizó que no se trata de actuar indiscriminadamente, sino de proteger a la población ante amenazas reales.

El pronunciamiento del alcalde de Uruapan se dio en el contexto del asesinato de una trabajadora del Ayuntamiento, ocurrido el pasado 21 de mayo. Este hecho encendió las alarmas entre la administración municipal y motivó al edil a lanzar un llamado contundente contra la criminalidad organizada que opera en la zona.

En declaraciones recientes, el alcalde señaló que la violencia que sufren productores, mujeres y menores no puede enfrentarse con suavidad. Reiteró que si la estrategia federal es efectiva bajo sus propios términos, él no dudará en apartarse del cargo.

En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como errónea la postura del alcalde de Uruapan. Reiteró que el combate al crimen debe regirse por el respeto al Estado de derecho y descartó volver a estrategias como la “guerra contra el narcotráfico” del sexenio de Felipe Calderón.

Sheinbaum defendió su plan de seguridad basado en cuatro ejes: atención a las causas, fortalecimiento de la inteligencia, consolidación de la Guardia Nacional y coordinación con las entidades. Aseguró que es posible lograr resultados sin el uso excesivo de la fuerza.