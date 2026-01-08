Investigan a alcaldesa de Acapulco por presunto cohecho

Autoridades de Guerrero confirman la apertura de una investigación formal por presunto cohecho, en contra de la actual presidenta municipal de Acapulco, tras portar un collar supuestamente regalado, por lo que se indaga si se habría cometido algún delito

La Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción informó que inició una carpeta contra la alcaldesa Abelina López Rodríguez, derivada de la portación de un collar de alto valor económico durante actos públicos oficiales.

De acuerdo con el expediente, el accesorio tendría un costo superior a los 227 mil pesos, situación que podría contravenir la disposición legal que establece que ningún servidor público puede recibir regalos de alto valor económico.

La denuncia fue presentada por un exaspirante a la presidencia municipal, quien señaló que la edil declaró que la joya había sido un obsequio del pueblo que la ama, versión que posteriormente fue matizada por la propia autoridad municipal.

Días después, Abelina López Rodríguez apareció públicamente con un collar similar, aunque con diferencias visibles, señalando que se trataba de un regalo de cumpleaños entregado por una vecina y que el material no correspondía a una joya de lujo.

Como parte de las diligencias, la fiscalía solicitó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la documentación que acredita a la funcionaria como presidenta municipal constitucional de Acapulco, con el fin de integrar debidamente el expediente.

La indagatoria se sustenta en el artículo 283 del Código Penal de Guerrero, el cual prohíbe expresamente a los funcionarios aceptar bienes que puedan comprometer el ejercicio imparcial de su cargo.

Hasta el cierre de esta información, ni el ayuntamiento de Acapulco ni la alcaldesa Abelina López Rodríguez habían emitido una postura oficial, mientras la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción continúa con el análisis del caso.