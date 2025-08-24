Alcaldesa de La Paz señalada por posibles actos anticipados de campaña en Loreto

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, ha sido señalada en redes sociales por presuntos actos anticipados de campaña, tras participar en un evento político realizado en el municipio de Loreto, Baja California Sur.

📢 Participación en evento político de Morena genera controversia

La reunión, que congregó a aproximadamente 3,000 personas, se llevó a cabo con la presencia de militantes del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Durante el encuentro, diversos grupos locales expresaron su apoyo al llamado “proyecto político” de la alcaldesa, lo que ha generado cuestionamientos sobre si se trató de una gira de trabajo institucional o de una actividad proselitista con miras a las elecciones estatales de 2027.

Críticas por presencia fuera del municipio y uso de recursos públicos

La presencia de Quiroga Romero en un municipio ajeno a su administración ha sido motivo de críticas por parte de ciudadanos y actores políticos, quienes señalan un posible uso indebido del cargo público para promover aspiraciones personales, en lugar de concentrarse en las responsabilidades actuales al frente del gobierno municipal de La Paz.

🗳️ Diputada del PAN exige intervención del IEE

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, también se pronunció al respecto. A través de un llamado público, exhortó al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Baja California Sur a actuar frente a lo que considera un incumplimiento de la legislación electoral vigente.

“Faltan dos años para el proceso electoral. Exigimos que se respete la ley y que los servidores públicos cumplan con su responsabilidad de 24 horas”, declaró Saldaña.

🏙️ Exigen atención a problemas locales en La Paz

La legisladora panista también hizo énfasis en la necesidad de que la alcaldesa centre sus esfuerzos en resolver los problemas prioritarios de La Paz, como el bacheo, el desabasto de agua, el sistema de drenaje y la pavimentación, temas que, aseguró, afectan directamente a los ciudadanos y requieren atención inmediata.

👩‍💼 Aún no hay postura oficial de Milena Quiroga ni de Morena

Hasta el momento, ni la alcaldesa Milena Quiroga Romero ni representantes del partido Morena han emitido una postura oficial ante los señalamientos públicos. La situación continúa generando debate en medios locales y plataformas digitales.

