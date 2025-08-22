Alcaldesa de La Paz encabeza audiencias en Los Barriles y El Cardonal

La presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, encabezó las audiencias ciudadanas del programa “Día del Pueblo” en Los Barriles y El Cardonal, acompañada de regidores del XVIII Ayuntamiento y titulares de diversas áreas municipales, con el objetivo de escuchar directamente las necesidades de la ciudadanía y rendir cuentas sobre los avances de su administración.

En Los Barriles, la alcaldesa destacó mejoras en seguridad pública, recolección de basura e infraestructura, además de la rehabilitación del parque local, la instalación de luminarias y el mantenimiento constante de áreas públicas. También se abordaron temas relacionados con la actividad comercial, licencias de funcionamiento y el abasto de agua potable, una de las principales demandas de la población.

Quiroga subrayó la relevancia del Visor Urbano, una plataforma digital impulsada por su administración para dar certeza y transparencia en temas como el Programa de Desarrollo Urbano (PDU), licencias de construcción, predial y trámites de comercio, lo que busca ordenar el crecimiento de la zona y reducir prácticas discrecionales.

En El Cardonal, recordó que se rehabilitó el parque comunitario, se instalaron luminarias y juegos infantiles, además de atender el problema del relleno sanitario, habilitando un nuevo espacio. Durante la visita, se recogieron nuevas peticiones ciudadanas como la reparación de caminos rurales, el mantenimiento del campo de fútbol, la regularización del panteón y la mejora de servicios públicos.

Te puede interesar: Milena Quiroga lleva “Día del Pueblo” a Villas de Guadalupe en La Paz

La alcaldesa reconoció que aún existen rezagos en las comunidades rurales:

“¿Qué nos hace falta? Claro que nos hace falta, y en todas partes, pero la idea es avanzar en la zona rural donde normalmente los servicios son más complejos. Hemos estado en las delegaciones y seguiremos estando”, aseguró.

En su recuento de acciones, Quiroga recordó la entrega de camiones recolectores de basura a todas las delegaciones, la construcción de un campo de béisbol en Aguamarga y otro en proceso en Los Planes, así como obras de infraestructura hídrica en Todos Santos. También mencionó la instalación de una subcomandancia en El Carrizal, como parte de los esfuerzos por reforzar la seguridad.

En las audiencias estuvieron presentes el delegado de Los Barriles, Carlos Ceseña Verdugo, y la subdelegada de El Cardonal, Daniela Rochín, quienes acompañaron a la alcaldesa durante la jornada de atención ciudadana.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.