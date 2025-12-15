Alcaldesa de La Paz llama a la ciudadanía a evitar enganches por secuestros virtuales

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, emitió un llamado urgente a la ciudadanía para no caer en los llamados secuestros virtuales, un delito que ha registrado varios casos recientes en Baja California Sur, principalmente en La Paz y Los Cabos.

Durante una rueda de prensa, la presidenta municipal informó que tan solo el fin de semana anterior se presentaron cinco casos, de los cuales uno concluyó con el depósito de dinero por parte de la víctima, mientras que en el resto se logró la intervención de las autoridades.

Quiroga Romero explicó que el modus operandi inicia con una llamada de un número desconocido, en la que los delincuentes hacen creer a la víctima que un familiar está secuestrado. En más del 80 por ciento de los casos, les solicitan el código de verificación de WhatsApp, con el que logran hackear la cuenta, obtener información reciente y contactar a los familiares para reforzar la extorsión.“Algo que están haciendo, no en el cien por ciento de los casos, pero en más del ochenta por ciento, es pedirles el código de WhatsApp. Con ese código crean otra cuenta y hackean toda la información de la persona, obtienen datos de la familia y así hacen creer que realmente está secuestrada.”

La alcaldesa detalló que las víctimas son manipuladas psicológicamente mediante gritos, llantos y amenazas, logrando que algunas personas se aíslen en plazas comerciales o incluso se hospeden en hoteles mientras siguen instrucciones de los extorsionadores.

“Les dicen que no cuelguen, que hagan depósitos de cincuenta o hasta cien mil pesos. El objetivo del delincuente es robar dinero, no liberar a nadie.”

Asimismo, advirtió que este tipo de intentos de fraude también han llegado a oficinas del Ayuntamiento, donde algunos trabajadores recibieron mensajes haciéndose pasar por superiores para solicitar depósitos.

Ante esta situación, la alcaldesa reiteró las principales medidas de prevención: no contestar números desconocidos, colgar de inmediato ante cualquier amenaza, verificar con familiares y denunciar al 911.

Finalmente, Milena Quiroga Romero solicitó el apoyo de los medios de comunicación para difundir esta información y alertar a la población, a fin de evitar que más familias sean víctimas de este tipo de extorsión.

