Alcaldesa de La Paz responde a quejas por detenciones de autos rentados: “Sin distinción entre turista y local”

En medio de quejas ciudadanas y de turistas en redes sociales por detenciones de vehículos rentados por parte de la Policía Municipal en zonas como Camino Real y Calafia, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, aseguró que no debe existir trato discriminatorio entre visitantes y residentes en este destino turístico.

“La calidad del servicio y la imparcialidad tienen que aplicar para todas y para todos, locales, turistas, mujeres, hombres”, afirmó la presidenta municipal ante los reclamos que han circulado en plataformas digitales sobre posibles intervenciones indebidas con autos de arrendadoras.

Aunque, dijo, no existen reportes oficiales sobre prácticas irregulares, Quiroga Romero indicó que reforzará el llamado a los elementos de la Policía Municipal para garantizar un trato justo y equitativo a conductores de vehículos, sin importar su origen.

Como parte de una estrategia para informar a los turistas sobre el reglamento de tránsito, el Ayuntamiento ha implementado un programa junto con arrendadoras que incluye colocar infografías con códigos QR en los espejos retrovisores de los autos, con información en inglés y español y números de emergencia para reportar posibles intervenciones irregulares.

La alcaldesa adelantó que en una próxima conferencia presentará un informe sobre las denuncias recibidas a través de este mecanismo de contacto, y que se buscará retomar y fortalecer el trabajo conjunto con las empresas arrendadoras, iniciativa que se realizó anteriormente con apoyo de la Dirección de Turismo.

Por su parte, Rut de la Fuente Velázquez, titular de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, destacó que se han aplicado medidas para sancionar actos de corrupción entre los elementos, con procesos administrativos que han derivado en bajas y suspensiones, mientras otros casos siguen en investigación.

Ambas funcionarias coincidieron en que continuarán trabajando para erradicar prácticas indebidas y proteger la imagen del destino turístico de La Paz, enfatizando la importancia de mantener un ambiente seguro y respetuoso para turistas y locales por igual.

