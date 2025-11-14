Alcaldesa de Uruapan denuncia amenazas antes de asumir el cargo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acusó públicamente que fue objeto de amenazas antes de tomar posesión de su cargo en sustitución del ex alcalde Carlos Manzo, asesinado recientemente. Según lo señalado en una conferencia con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las intimidaciones tuvieron por objetivo desestabilizar el nuevo gobierno municipal.

“Lo único que les puedo decir es que dentro de la política… hay personas o personajes que van a querer desestabilizar este gobierno y que para mí ese tipo de amenazas… fue para eso, porque lo hicieron justamente un día antes de que yo tomara protesta”, declaró Quiroz.

Adicionalmente, la presidenta municipal pidió a las autoridades federales avances concretos en la investigación del homicidio de Carlos Manzo, ocurrido en la región. Señaló que a dos semanas del crimen “no hay mayores informes” y exigió un plan de seguridad a largo plazo, además de que los elementos de las fuerzas federales permanecieran desplegados para evitar que los delincuentes regresen al municipio.

Asimismo, Grecia Quiroz anunció que no asistirá a la marcha convocada para el 15 de noviembre en Ciudad de México, en memoria de su esposo. Aclaró que no encabeza el movimiento y que prefiere promover una línea de unidad desde el municipio.

Durante su intervención, la alcaldesa también manifestó que su esposo “le estorbaba a mucha gente” y mencionó nombres de figuras políticas a quienes acusó de tener conflictos con Manzo. Aunque no profundizó en pruebas, indicó que dichas relaciones de adversidad ya eran conocidas en la comunidad.

Finalmente, Quiroz se dirigió a los ciudadanos de Uruapan para subrayar que no retrocederá frente a la inseguridad y las amenazas. “Que hoy más que nunca seamos un pueblo unido… porque si nos empezamos a desunir, nuevamente vamos a permitir que sucedan estas cosas”, enfatizó.

