Alcaldesa de La Paz desmiente estar involucrada en aparatoso choque en El Centenario

Este 6 de octubre, fue reportado a los números de emergencia un aparatoso choque sobre la carretera Transpeninsular, en la zona de acceso al ejido El Centenario del municipio de La Paz. Un vehículo tipo pick-up plateado y un automóvil sedán del mismo color colisionaron cuando circulaban a lo largo de la cinta asfáltica.

Agentes de la Guardia Nacional, elementos de la policía municipal y personal del departamento de bomberos de La Paz acudieron al lugar del accidente para activar un operativo de seguridad en la zona. Al menos dos personas resultaron lesionadas tras el choque, siendo atendidas de urgencia en el lugar de los hechos para la valoración de sus estados de salud.

En medio del peritaje oficial, se reveló que una de las dos víctimas del incidente se trataría de una trabajadora del Ayuntamiento de La Paz, quien habría sufrido el choque a bordo de una de las unidades oficiales del cabildo paceño. Basándose en esta información, varias páginas de noticias compartieron en redes sociales la versión de que la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, habría sido una de las tripulantes que resultaron heridas en el percance.

Sin embargo, la misma presidenta municipal desmintió las publicaciones realizadas en las plataformas digitales, confirmando que ella no había tenido ningún accidente y que se encontraba bien. También negó que el pick-up accidentado iba custodiando a las personas que acompañan a la edil a su tradicional paseo en bicicleta, como cada viernes.

“Por ahí he visto algunas notas que han salido en medios de comunicación diciendo que tuve un accidente. Quiero decirles a todos que estoy bien, que no tuve ningún accidente, pero hubo un incidente que se presentó con un automóvil del ayuntamiento. También leí por ahí que era un automóvil que estaba dirigiendo a los ciclistas, tampoco, es falso. Ningún automóvil estaba custodiando a los ciclistas, nosotros no estamos custodiados cuando venimos en el biciviernes.”