“Estamos mejor que el año pasado”; alcaldesa de La Paz sobre suministro de agua

Tras las quejas de habitantes de diversas colonias de La Paz acerca del desabasto de agua potable, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, señaló que se ha dado seguimiento a cada uno de los reportes. Asimismo, sostuvo que el suministro del vital líquido que se tiene hoy en día es mejor que el del verano anterior.

“Todos los días le damos seguimiento. Definitivamente estamos mucho mejor que el año pasado. El año pasado en estas fechas todavía no encontrábamos la solución para el centro que, recordarán, en el centro se tenían más de dos años que no llegaba el agua. Ahí fácilmente cada semana tenían que pedir pipas. En Perlas del Golfo tampoco llegaba el agua. En Valle del Mezquite había una zona donde no llegaba el agua”, subrayó.