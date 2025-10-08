Alcaldesa Milena Quiroga anuncia repavimentación en Forjadores y Unión tras lluvias atípicas

Luego de las precipitaciones recientes, la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga Romero, recorrió diversas calles de la ciudad para evaluar los efectos del mal tiempo.

Durante su visita, confirmó que se realizará la repavimentación del cruce de Forjadores y Unión, donde se detectó un bache de gran tamaño y pavimento deteriorado. La edil explicó que los trabajos no serán superficiales, sino de reconstrucción completa, con el fin de dar mayor durabilidad a la vialidad.

La obra implicará cierres parciales y el uso de carriles en contrasentido, medida que será apoyada por Tránsito Municipal para agilizar la circulación en la zona sur de la ciudad.

desa puntualizó que el objetivo es resolver de fondo el problema en esta intersección clave para la movilidad.

“En Forjadores y Unión ya no se va a tapar solo un bache, se va a repavimentar todo el tramo. Para evitar congestionamientos, Tránsito Municipal habilitará carriles en contrasentido mientras duren los trabajos.”

En su recorrido, Milena Quiroga Romero también informó sobre la situación general tras las lluvias, señalando que no hubo daños graves en la ciudad. Sin embargo, reconoció la presencia de algunos puntos de riesgo que ya son atendidos por las brigadas municipales.

“No hay mayores afectaciones por lluvia. Sí se detectaron derrames en colonias como El Progreso y El Esterito, y personal de SAPA ya revisa los puntos de drenaje.”

Finalmente, Quiroga indicó que las brigadas de barrido manual siguen activas en distintas colonias y pidió a la población manejar con precaución en la zona de Forjadores y Unión, respetar los señalamientos de tránsito y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Ayuntamiento y Protección Civil.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO