Alcaldesa de Mulegé solicita apoyo ante llegada de la Tormenta Tropical Lorena

La Tormenta Tropical Lorena mantiene en alerta a autoridades y población del municipio de Mulegé, donde se reforzaron las acciones de prevención ante la posibilidad de impactos en las próximas horas. La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio solicitó al gobernador Víctor Castro Cosío agilizar el envío de apoyo para habilitar refugios temporales y garantizar la seguridad de los habitantes.

Durante una reunión de coordinación, la edil expresó que se requiere con urgencia la llegada de colchonetas, cobijas y suministros para atender a las familias que pudieran ser evacuadas. Subrayó que la experiencia con fenómenos anteriores ha mostrado la importancia de actuar con anticipación, pues el municipio suele quedar incomunicado durante emergencias.

La Tormenta Tropical Lorena podría intensificarse en las próximas horas y provocar fuertes lluvias, rachas de vientos, alto oleaje y peligrosas marejadas, de acuerdo con los reportes oficiales. Ante ello, la presidenta municipal indicó que ya se trabaja con el sistema DIF y las delegaciones locales para preparar refugios comunitarios.

En la zona costera, las autoridades llamaron a retirar embarcaciones de manera preventiva, ya que la producción pesquera, especialmente de calamar, mantiene numerosas lanchas en operación. La recomendación es resguardar las unidades con suficiente tiempo antes del deterioro de las condiciones climáticas.

La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio aseguró que las comunidades serranas y rurales también recibirán información puntual para aplicar las medidas preventivas, con el apoyo de delegados y subdelegados. Recalcó que la coordinación entre los tres niveles de gobierno es esencial para enfrentar al ciclón tropical.

El gobernador Víctor Castro Cosío, en el marco del Consejo Estatal de Protección Civil, reiteró que se trabaja de manera conjunta para atender las solicitudes de Mulegé y de otros municipios que puedan resultar afectados. Explicó que los equipos de avanzada serán desplegados con rapidez para asegurar los refugios temporales.

La Tormenta Tropical Lorena representa un riesgo para las poblaciones costeras de Baja California Sur. Por ello, se pidió a la ciudadanía mantenerse informada únicamente a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores.