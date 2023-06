“No podemos meter cualquier lámpara”; alcaldesa de La Paz niega irregularidades en licitación

La alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, negó que existieran irregularidades en la licitación de 9,500 luminarias públicas. Estas declaraciones se dan tras las denuncias presentadas por el regidor Estuardo González Rodríguez, quien acusó al Ayuntamiento paceño de entregar licitaciones “a modo”.

El regidor señaló que la licitación fue redactada de tal manera que favorecía a una empresa en particular, debido a las especificaciones técnicas de las lámparas LED. Al respecto, la presidenta municipal respondió que solo esas luminarias cumplen con los estándares de calidad necesarios para su durabilidad, y que son las mismas que se instalaron como parte del programa Prende LED.

“Se presentaron muchas lámparas y muchas empresas el año pasado, incluso desde que entramos, pero a la hora de investigar y las pruebas aquí no funciona o la durabilidad; el que haya esos cambios en las cargas que nosotros tenemos durante el año porque es una situación que nosotros presentamos aquí no es muy viable para todo tipo de lámparas, y al final llegamos con esta lámpara […] No podemos meter cualquier lámpara, ni poner en riesgo el recurso”, dijo.

Respecto a las quejas acerca de que algunas lámparas de Prende LED no encendieron, la alcaldesa explicó que en esos casos el problema era el cableado, no la luminaria. Matizó que la empresa solo se hace cargo de la instalación de la lámpara, y que el cambio del cableado corresponde a Servicios Públicos Municipales.

“Nosotros decidimos hacer en una manzana o en una colonia el cambio de todas las lámparas, independientemente de que el problema sea el cableado o no. Quiere decir que algunas de esas lámparas prendieron, la mayoría, y algunas no porque el problema no era la lámpara, sino el cable. Entonces, como eso ya no les compete a ellos, tenemos que conformar otra brigada en Servicios Públicos para que vaya detrás de ellos, pero no somos tan rápidos”, mencionó.