La alcaldesa Milena Quiroga defiende acceso libre a playas en La Paz y frena intento de cierre

La alcaldesa de La Paz Milena Quiroga encabezó una caminata en El Saltito y advirtió que las playas son públicas; también pidió a la ciudadanía mantenerlas limpias.

Denunció que particulares intentaron bloquear la entrada con una caseta nuevamente, cerrando así el arroyo. La Contraloría Municipal, con apoyo de Conagua, intervinieron y liberaron el paso al tratarse de un área federal.

La alcaldesa dijo:

“La lucha sigue porque han estado insistiendo en cerrar el acceso a esta playa, pero nosotros seguiremos defendiendo que las playas son de todas y todos“.

De igual forma, pidió a la población evitar tirar basura:

“Una playa más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos ensuciamos” afirmó.

Señalética y denuncias ciudadanas

Durante la visita, la alcaldesa y el contralor Pavel Castro Ríos colocaron un letrero que reafirma el libre acceso en El Saltito.

La alcaldesa invitó a reportar cualquier obstrucción en la aplicación App La Paz, en la opción Playa Cerrada, para evitar más intentos de cierre.

Refuerzan vigilancia y limpieza en playas

Durante el evento, se hizo entrega de seis camionetas 4×4 para reforzar la limpieza y el mantenimiento de las playas, así mismo de mejorar la presencia del personal en distintas zonas.

El personal de Zofemat también recibió uniformes completos, con camisas tipo pescador, sombreros, chalecos, botas impermeables y pantalones cargo.

Con estas acciones, la alcaldesa Milena Quiroga reafirmó que las playas de La Paz seguirán siendo públicas y de libre de acceso.

