Alerta en CDMX: Estas son las siete alcaldías bajo alerta debido a temperaturas congelantes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja y Alerta Amarilla en siete alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de temperaturas extremadamente bajas durante las primeras horas de este sábado 7 de febrero.

Se espera que el termómetro descienda hasta niveles de entre 1 y 3 grados centígrados en las zonas altas y montañosas de la capital, producto de la masa de aire polar que afecta al centro del país.

Las demarcaciones territoriales que se encuentran bajo Alerta Naranja son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. En estas alcaldías, el fenómeno de frío será más agudo entre las 04:00 y las 08:00 horas. Por su parte, la Alerta Amarilla se ha establecido para Tláhuac y Xochimilco, donde se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados al amanecer.

Ante este panorama, las autoridades de la CDMX recomiendan a la población utilizar al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para evitar cambios bruscos de temperatura. Asimismo, se insta a los ciudadanos a hidratar la piel con crema para protegerla del frío y mantener una ventilación adecuada en caso de utilizar calentadores o chimeneas, con el fin de prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Impacto del sistema frontal y recomendaciones de salud

El descenso térmico actual está vinculado al paso del frente frío de la temporada, el cual ha generado un sistema de alta presión que despeja el cielo, permitiendo que el calor del suelo se pierda rápidamente durante la noche. Según estadísticas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los meses de enero y febrero suelen registrar los picos más altos de enfermedades respiratorias en la zona metropolitana, por lo que la vigilancia en estas siete alcaldías es prioritaria para los servicios de salud locales.

Históricamente, las zonas de San Miguel Topilejo en Tlalpan y la zona serrana de Milpa Alta son los puntos donde se registran las temperaturas más bajas de la capital, llegando incluso a presentar heladas y cencellada. La SGIRPC enfatiza la importancia de consumir frutas ricas en vitaminas A y C, además de reportar cualquier emergencia o ubicación de personas en situación de calle al número 911 o a las bases de Protección Civil de cada una de las demarcaciones afectadas.

