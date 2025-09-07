Carlos Alcaraz se corona campeón del US Open 2025 y conquista su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz volvió a reinar en Flushing Meadows. El español derrotó a Jannik Sinner en cuatro intensos sets para conquistar el US Open 2025 y alcanzar el sexto título de Grand Slam de su carrera, consolidándose como la gran figura del tenis mundial actual.

Con parciales de 6-2, 3-6, 6-4 y 7-6(5), el murciano no solo confirmó su supremacía en los duelos directos ante el italiano, sino que hizo historia al convertirse en el primer bicampeón del US Open en la rama varonil desde Roger Federer en 2008.

🏆 Golpe de autoridad en Nueva York

Desde el primer game, Alcaraz dejó claro que venía decidido. Rompió el saque de Sinner con agresividad y tomó una ventaja temprana que mantuvo con solvencia. Su saque fue clave para llevarse el primer set por 6-2, con apenas errores no forzados y puntos ganados en momentos clave.

Pero Sinner no bajó los brazos. En el segundo set, el italiano ajustó su estrategia y aprovechó una leve baja en el nivel del español, quebrando en dos ocasiones para imponerse por 6-3, lo que marcó el primer set que Alcaraz perdía en todo el torneo, rompiendo una racha de 22 sets consecutivos ganados.

Lejos de caer en nerviosismo, el español reaccionó con temple y garra. En el tercer set, recuperó ritmo en el servicio y elevó su nivel en los intercambios largos para imponerse por 6-4, acercándose al título.

El cuarto set fue el más parejo, con ambos tenistas manteniendo sus saques hasta llegar al tiebreak, donde la solidez mental de Alcaraz marcó la diferencia. Con un revés paralelo espectacular cerró el partido, desatando la ovación del Arthur Ashe Stadium.

👑 Alcaraz y su lugar en la historia del tenis

Con esta victoria, Carlos Alcaraz alcanza seis títulos de Grand Slam e iguala a leyendas como Boris Becker y Stefan Edberg, quedando a solo uno de figuras históricas como John McEnroe y Richard Sears.

Además, es la segunda vez que gana el US Open, tras su primer título en 2022, y continua la sequia de 17 años sin un bicampeón masculino en Nueva York, desde los cinco títulos consecutivos de Federer entre 2004 y 2008.

