Alcaraz destrona a Sinner en Pekín y se lleva el 16º título de su carrera

Carlos Alcaraz (N.3) derrotó al italiano Jannik Sinner (N.1 y vigente campeón de la prueba) para conquistar el ATP 500 de Pekín, el 16º torneo de la carrera del joven español de 21 años, este miércoles en la capital china.

El duelo entre los dos tenistas llamados a dominar el circuito en los próximos años, que esta temporada se han repartido los títulos de Grand Slam (dos para cada uno), se lo llevó el español por 6-7 (6/8), 6-4 y 7-6 (7/3) en casi tres horas y media de partido.

Con este triunfo, el español domina 6-4 en sus confrontaciones directas con Sinner (23 años), los últimos tres, todos este año, de manera consecutiva (Indian Wells, Roland Garros y Pekín).

La próxima semana podría darse un nuevo capítulo de esta rivalidad en el Masters 1000 de Shanghái.

