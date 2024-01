Alcaraz gana a Sonego en el Abierto de Australia inspirado por “Rocky Balboa”

Inspirado por la banda sonora de Rocky Balboa, el N.2 del mundo Carlos Alcaraz necesitó tres horas y media de batalla para derrotar al italiano Lorenzo Sonego (46º) en cuatro sets; 6-4, 6-7 (3/7), 6-3 y 7-6 (7/3), en segunda ronda del Abierto de Australia.

Alcaraz se enfrentará al chino, invitado al torneo, Juncheng Shang, verdugo del indio Sumit Nagal, procedente de la clasificación; 2-6, 6-3, 7-5 y 6-4.

“Creo que ambos jugamos a gran nivel, con mucha intensidad. Dimos espectáculo, haciendo buenos puntos y algunos ‘hot shots’ también. Fue un gran partido”, analizó.

En la pista Rod Laver Arena este jueves, exceptuando el tercer set, el más rápido, las otras tres mangas duraron cerca de una hora. ‘Carlitos’ cerró el partido con 43 ‘winners’ por 34 errores no forzados.

Unas estadísticas ‘grosso modo’ invertidas en caso de Sonego.

En ese igualado segundo set, fue el tie-break el que decidió, con Sonego rompiendo rápido el servicio de su rival, llegando a ponerse 5-1 y aguantando con seguridad hasta el final.

Por el momento, el español de 20 años iguala su mejor resultado en Melbourne. El doble ganador de Grand Slam (US Open 2022 y Wimbledon 2023), convertido en el N.1 del mundo más joven de la historia en 2022, se perdió el Abierto de Australia el año pasado por una lesión muscular en la pierna derecha.

En 2021 fue frenado en segunda ronda, y en tercera en 2022.

