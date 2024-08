Alcaraz peleará por el oro en individuales en París-2024

Carlos Alcaraz peleará por la medalla de oro en el torneo de individuales de los Juegos Olímpicos de París 2024. Este viernes, Alcaraz superó con contundencia al canadiense Felix Auger Aliassime, con un aplastante 6-1 y 6-1 en la cancha central de Roland Garros, la Philippe Chatrier.

El español, enfocado y decidido, desplegó todo su arsenal técnico, demostrando por qué es considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

Sus potentes derechas, precisas ‘dejaditas’ y una bola altísima que dejó sin respuesta a Auger Aliassime, marcaron la tónica del encuentro desde los primeros compases.

Alcaraz, que ya ha conquistado Roland Garros y Wimbledon este año, y suma cuatro títulos de Grand Slam a sus 21 años, se llevó el primer set en apenas 40 minutos.

En el segundo set, la historia no fue diferente: Auger Aliassime, desbordado por la potencia y precisión del murciano, cometió una doble falta que le costó el quiebre para el 3-1.

Alcaraz cerró el partido en una hora y 15 minutos, dejando claro su dominio absoluto.

ALCARAZ IS ON HIS WAY TO GOLD ⭐️@carlosalcaraz is now one win away to take the gold medal after defeating Auger-Aliassime 6-1 6-1 in #Paris2024 #Olympics | #tennis pic.twitter.com/Itj8QK2Miq

— ATP Tour (@atptour) August 2, 2024