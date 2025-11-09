Alcaraz arranca con fuerza en el Masters: vence a De Miñaur y apunta al número uno del mundo
Victoria sólida en el debut
Carlos Alcaraz inició su participación en las Finales ATP 2025 con una victoria contundente. Derrotó al australiano Alex de Miñaur por 7-6 (7/5) y 6-2, en un partido disputado este domingo en Turín, sede del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas del mundo.
Primer set parejo, segundo set arrollador
El español, de 22 años, mostró solidez mental y física desde el inicio. En el primer set, logró romper el servicio de su rival en el cuarto juego y tomó ventaja 4-1. Sin embargo, De Miñaur reaccionó y llevó el parcial a un tiebreak muy disputado, que Alcaraz ganó 7-5 tras más de una hora de juego.
En el segundo set, el murciano impuso un ritmo arrollador. Con un 65 % de efectividad en los puntos al resto, logró tres quiebres consecutivos y cerró el partido con un contundente 6-2.
Cerca del número uno del mundo
Con este resultado, Alcaraz queda a dos victorias de asegurar el número uno del ranking mundial, sin depender de los resultados del italiano Jannik Sinner.
En el grupo Jimmy Connors, el español enfrentará próximamente a Lorenzo Musetti —quien ingresó tras la baja de Novak Djokovic— y al estadounidense Taylor Fritz.
Jornada inaugural en Turín
La jornada inaugural del Masters de Turín se completa con el duelo del grupo Björn Borg, entre el alemán Alexander Zverev y el estadounidense Ben Shelton.
Con autoridad y determinación, Alcaraz ha dejado claro que busca cerrar 2025 en lo más alto del tenis mundial.
