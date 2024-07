Alcaraz vence a Medvedev en semifinales y buscará segundo título en Wimbledon

El español Carlos Alcaraz buscará su segundo título en Wimbledon, tras el obtenido el año pasado, al clasificarse este viernes para la final con su victoria ante el ruso Daniil Medvedev en cuatro sets.

Alcaraz, de 22 años y tercer cabeza de serie del torneo, que ya había ganado a Medvedev, de 28, quinto favorito, en las semifinales del año pasado en Wimbledon, se medirá en la final del domingo al vencedor del duelo entre el serbio Novak Djokovic y el italiano Lorenzo Musetti.

El español, que venció a Medvedev con parciales de 6-7 (1/7), 6-3, 6-4 y 6-4, puede igualar en el palmarés del torneo, si gana el domingo en la final, a su compatriota Rafael Nadal, que se impuso en 2008 y 2010.

Además, Alcaraz, que busca su cuarto título de Grand Slam, se convertiría con una hipotética victoria el domingo en el sexto jugador en ganar Roland Garros y Wimbledon el mismo año.

“Siento que ya no soy un novato. Ya sé lo que voy a sentir antes de jugar una final. Ya he estado en esta situación antes. Trataré de corregir errores que cometí en la final pasada, ser mejor y hacer las cosas bien”, dijo Alcaraz tras el final del partido contra Medvedev.

El primer set mostró la igualdad entre ambos jugadores, que rompieron el servicio de su oponente en dos ocasiones para llegar al tie-break, que fue claramente favorable al ruso 7-6 (7/1).

El español, más fallón en esa primera manga, cometió quince errores no forzados frente a ocho del ruso.

Era la tercera vez en este torneo de Wimbledon que el español cedía el primer set.

Another angle capturing the moment @carlosalcaraz sealed his spot in the final 😍#Wimbledon pic.twitter.com/37RY2DrqXX

— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2024