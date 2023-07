Carlos Alcaraz jugará la final de Wimbledon contra Djokovic

El español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se clasificó el viernes para su primera final de Wimbledon, donde el domingo se enfrentará por el título al vigente campeón, Novak Djokovic, quien busca seguir haciendo Historia.

En una semifinal de infarto con la pista cubierta debido a la lluvia, el murciano de 20 años derrotó al ruso Daniil Medvedev, tercera raqueta de la ATP, por 6-3, 6-3 y 6-3 en una hora y 50 minutos.

El último set vio a los dos tenistas intercambiar hasta cinco roturas.

The courtside view of that match point is something else 😮‍💨#Wimbledon | @carlosalcaraz pic.twitter.com/b2J4IgcDsF

— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2023