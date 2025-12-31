Aplicarán alcoholímetros en Los Cabos para prevenir accidentes en fin de año

Con el objetivo de prevenir accidentes viales y salvaguardar la integridad de la población durante las celebraciones de fin de año, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció la implementación de operativos de alcoholímetro durante las fiestas de Año Nuevo.

El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, informó que estos operativos forman parte de una estrategia preventiva, enfocada en inhibir accidentes relacionados con el consumo de alcohol y fomentar una conducción responsable.

“Muy en particular tendremos el alcoholímetro; queremos avisarle a la población. La idea es cuidar a nuestras ciudadanas y ciudadanos, para que, si van a ingerir bebidas alcohólicas, lleven de antemano un chofer asignado o las plataformas digitales. No se trata de multar, sino de cuidar a la población”, señaló.

Rentería Santana destacó que el operativo estará acompañado de un llamado a la responsabilidad ciudadana, exhortando a planear con anticipación los traslados durante las festividades de fin de año.

Asimismo, reiteró que la administración municipal, encabezada por el alcalde Christian Agúndez, ha sido enfática en que el objetivo de los alcoholímetros en Los Cabos no es la aplicación de sanciones, sino la reducción de riesgos y la prevención de accidentes.

Las autoridades municipales informaron que los operativos de alcoholímetro se instalarán en puntos estratégicos del municipio, especialmente en zonas de alta afluencia, como parte del operativo de seguridad implementado para garantizar un cierre de año seguro.

