Aldo de Nigris de La Casa de los famosos confunde antro con table dance

El reciente ganador de La Casa de los Famosos, Aldo de Nigris, generó sorpresa y comentarios en redes sociales tras haber confundido un antro con un table dance durante su visita a Puerto Vallarta este fin de semana. Su presencia en el destino jalisciense no fue para vacacionar, sino para participar en un evento nocturno previamente contratado.

El exfutbolista compartió inicialmente que asistiría a un antro, según publicó en sus redes sociales. Sin embargo, horas más tarde rectificó su mensaje al revelar que en realidad había sido convocado a un table dance, situación que tomó con humor y que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

Durante una transmisión en vivo, el también integrante de La Casa de los Famosos explicó que “se enteraba apenas de que no iría a un antro, sino a un table”, expresión que presentó en tercera persona al señalar que se sorprendía por el tipo de lugar al que había sido invitado. En sus palabras, mencionó que en un inicio creyó que el evento sería en un sitio convencional, hasta que sus seguidores le aclararon el tipo de establecimiento.

Posteriormente, comenzaron a circular notas donde se informaba Aldo de Nigris se presentaría en el Club Tapanko Vallarta, un espacio identificado como table por los habitantes de la zona

A pesar del revuelo, el regiomontano no compartió mucho contenido sobre el evento en sus plataformas digitales. No obstante, sí publicó fragmentos de su rutina de ejercicio y pidió recomendaciones a sus seguidores sobre gimnasios disponibles en Puerto Vallarta para continuar con su entrenamiento.