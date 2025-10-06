Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos

En un desenlace emotivo y cargado de sorpresas, Aldo de Nigris emergió como el ganador indiscutible de La Casa de los famosos México, conquistando al público tras diez semanas de competencia. Con casi 20 millones de votos, el reality social coronó a una figura que ya parecía simbólica antes de entrar a la casa.

La decisión del público no fue fácil: Aldo de Nigris salió de la casa tras 71 días encerrada y con un premio de 4 millones de pesos en la mano. En cuanto su nombre fue anunciado, el auditorio estalló en aplausos y la emotiva ganadora disfrutó de abrazos y felicitaciones de quienes la acompañaron en esta aventura televisiva

Aldo de Nigris no fue no fue el único protagonista de esta edición de La Casa de los famosos. En segundo lugar quedó Dalilah Polanco, el tercer puesto lo obtuvo Abelito, mientras que Shiky se quedó como el cuarto finalista y Mar Contreras la quinta finalista.

Así La Casa de los Famosos llegó a su fin en su tercer temporada, un reality que se ha convertido entre los favoritos del público.