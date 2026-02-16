Aldo de Nigris sufre aparatosa caída en el Carnaval de Mazatlán 2026

El Carnaval Internacional de Mazatlán 2026 se vio empañado por un momento de alta tensión cuando el influencer y ganador de La Casa de los Famosos México, Aldo de Nigris, sufrió una aparatosa caída desde lo alto de un carro alegórico durante el primer desfile dominical. Los hechos ocurrieron ante la mirada de miles de turistas y locales que disfrutaban de la máxima fiesta sinaloense, cuando el creador de contenido perdió el equilibrio al realizar pasos de baile sin sujetarse a las medidas de seguridad de la estructura.

A través de diversos videos viralizados en redes sociales como TikTok e Instagram, se observa cómo el sobrino de Poncho de Nigris se encontraba animando al público en una plataforma de temática tropical. En un descuido, el joven se fue de espaldas y rodó por varios escalones hasta impactar contra el piso del vehículo. Tras el golpe, Aldo de Nigris permaneció sentado algunos segundos visiblemente aturdido, lo que generó gritos de preocupación entre los asistentes que temían una lesión de gravedad en la columna vertebral o la cabeza.

Afortunadamente, y pese a los gestos de dolor captados por las cámaras, el youtuber logró ponerse de pie por su cuenta y, demostrando su profesionalismo, levantó los pulgares para indicar que se encontraba bien. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte médico oficial por parte de la organización del evento o de sus representantes, aunque seguidores en redes sociales cuestionan la falta de barandales más altos en los carros del Carnaval de Mazatlán.

Este incidente no solo preocupa por la salud inmediata del joven regiomontano, sino que pone en duda su participación en el evento de boxeo Ring Royale, donde se tiene programado un enfrentamiento contra Nicola Porcella. Al ser un deporte de alto impacto, cualquier lesión preexistente en la espalda o el cuello derivada de esta caída en Sinaloa podría derivar en la cancelación de la pelea, un tema que ya es tendencia entre los fanáticos de la farándula deportiva.

Aldo de Nigris ha consolidado su fama tras su paso por el reality de Televisa, manteniendo una imagen de deportista y aventurero. Sin embargo, no es la primera vez que un famoso sufre percances en el puerto; en ediciones pasadas del Carnaval de Mazatlán, se han registrado incidentes menores por el exceso de movimiento en las estructuras alegóricas. La Protección Civil de Mazatlán ha reiterado la importancia de que los invitados especiales respeten los puntos de sujeción para evitar tragedias en una de las plataformas turísticas más importantes de México.

Mientras se espera un comunicado oficial en sus cuentas de Instagram, el influencer ha seguido compartiendo historias disfrutando de la gastronomía sinaloense, lo que sugiere que el accidente quedó solo en un susto y varios moretones. No obstante, expertos sugieren que tras impactos de este tipo es necesaria una revisión para descartar lesiones internas que no se manifiestan de forma inmediata.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/