Despiden en redes al influencer paceño Aldo Miranda

La Paz se solidarizó en redes sociales para despedir a Aldo Miranda, un influencer de 32 años que fue encontrado sin vida el 8 de julio en el patio de su domicilio en la colonia Esperanza, presuntamente por ahorcamiento. Aunque las autoridades investigan aún los detalles exactos del deceso, el foco permanece en los emotivos mensajes que inundan las plataformas digitales.

Las despedidas destacan la profundidad emocional de Aldo hacia sus vínculos, reflejando no solo el cariño personal, sino también el reconocimiento a su influencia en la cultura digital local, con mensajes que combinan nostalgia, dolor y admiración por su trayectoria

Isaac, un conocido, escribió: “Te conocí cuando no eras famoso, tenías esa ilusión esa chispa y una ambición tremenda jamás me hubiera imaginado que hubiera esos demonios rondando tu cabeza”.

Karina, una amiga cercana, compartió: “Sólo Dios sabe lo que me ha impactado… Hace 11 años me regalaste el libro ‘Una vida con propósito’, hoy me comprometo a compartirlo”.

El Club Atlético La Paz expresó: “Eres parte de esta historia y tu legado quedará por siempre”

Mientras que La Carreta Tv Show añadió: “Gracias por llevar el nombre de BCS tan alto, siempre en nuestros corazones”.

¿Quién era el influencer Aldo René Miranda?

Aldo, nativo de La Paz, inició como maestro de la SEP, trabajó con la Fundación Teletón y luego ganó popularidad por sus videos de comedia y reacciones virales, acompañado de esa risa tan emblemática.

Su presencia en redes sociales era muy activa, compartiendo momentos familiares y de su vida en La Paz, donde amasó más de 10 millones de seguidores en TikTok con humor y autenticidad. Su pasión por conectar lo llevó a colaborar con marcas y programas como La Carreta Tv Show, dejando una marca en ellos.

Más allá de su éxito digital, era un amigo leal, cuya partida ha unido a la comunidad en duelo, con redes llenas de apoyo a su familia y promesas de preservar su legado.