Alegna González logra plata en Mundial de Atletismo de Tokio

La mexicana Alegna González hizo historia al conseguir la Medalla de Plata en los 20 kilómetros de marcha del Mundial de Atletismo celebrado en Tokio 2025, con un tiempo oficial de una hora, 26 minutos y seis segundos. Con este resultado, la atleta chihuahuense rompió su propia marca nacional y continental, consolidando su lugar entre las mejores del mundo.

La actuación de Alegna González representó su primera presea internacional absoluta, después de haber finalizado en quinto lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y París 2024, así como en los Mundiales de Eugene 2022 y Budapest 2023. La atleta mexicana logró superar su barrera histórica y poner nuevamente a México en el podio de la marcha mundial.

En la competencia, Alegna González finalizó detrás de la española María Pérez, quien se llevó el oro con 1:25:54 y revalidó el título obtenido en Budapest 2023. El bronce quedó en manos de la japonesa Nanako Fujii, que detuvo el cronómetro en 1:26:18, estableciendo récord nacional para su país.

La marchista expresó que se sentía satisfecha por haber alcanzado su meta de subir al podio en el campeonato mundial y destacó que la prueba fue exigente de principio a fin. Señaló que se preparó mentalmente para dar su máximo esfuerzo y que esta medalla es el reflejo de años de trabajo y constancia.

Asimismo, mencionó que su objetivo era mantenerse en el grupo puntero desde el inicio de los 20 kilómetros y aprovechar el cierre de la prueba para asegurar su posición en el podio. La atleta también compartió que se sintió motivada por el ambiente competitivo y por el deseo de volver a ver a México en los primeros lugares de la marcha.

Con esta victoria, la delegación mexicana suma dos medallas en el Mundial de Atletismo, ambas de plata, después del subcampeonato de Uziel Muñoz en el lanzamiento de bala. Este resultado confirma el buen momento del atletismo nacional en competencias internacionales.