¡Es oficial! Alejandro Gertz Manero renuncia como titular de la FGR… pero obtendrá nuevo cargo

Lo que se convirtió en un rumor por horas ya fue confirmado la tarde de este jueves. ¡Alejandro Gertz Manero renuncia como titular de la FGR!

El primer Fiscal General autónomo que ha tenido México cesa sus funciones antes de tiempo, ya que su periodo concluía en 2028, y todo parece indicar que lo hace para convertirse en Embajador de México.

Como lo marca el protocolo, Alejandro Gertz Manero inicialmente emitió su carta de renuncia y tocó el turno de que el Senado de la República revisarla y aprobar la petición, situación que la misma presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo comentó durante La Mañanera del Pueblo de este jueves que se tendría que realizar, al ser cuestionada al respecto.

La razón principal de la renuncia como Fiscal General de la República se debe a que la Presidenta del Poder Ejecutivo Federal, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le ha propuesto como embajador de México en un “país amigo”, aunque aún no se revela cuál será.

En su misiva al Senado, Gertz Manero detalló que dicha propuesta le brinda la posibilidad de continuar sirviendo al país en una nueva tarea que le honra, ratificando su larga trayectoria de servicio público, y solicitó que se dé inicio al proceso de ratificación legislativa de dicho nombramiento.

Tras la renuncia consumada de Alejandro Gertz Manero, ahora el Senado deberá recibir la terna enviada por el Ejecutivo para definir al nuevo titular de la FGR.

Mientras se concreta este nombramiento, la ley prevé que asuma temporalmente como encargada de despacho Cristina Reséndiz Durruti, fiscal especial de Control Competencial.

Los personajes que ya resuenan para asumir el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR) son al exministro Arturo Zaldívar, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy.

Trayectoria de Alejandro Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, quien este jueves renunció como Fiscal General de la República, es reconocido por ser el primer fiscal autónomo de la FGR, cargo que asumió desde el 2019 tras la transformación institucional de la antigua Procuraduría General de la República (PGR).

Durante su gestión en la FGR, impulsó acciones destacadas como la cooperación con Estados Unidos, concretando la entrega —aclarada públicamente como “no extradición”— de 26 capos de alto perfil al gobierno estadounidense en 2025, lo cual fue presentado como un fuerte golpe al narcotráfico.

Asimismo, la Fiscalía bajo su mando afirmó mantener abiertas investigaciones relevantes, incluyendo las relacionadas con Ismael “El Mayo” Zambada, e inició procesos judiciales contra funcionarios y empresarios señalados por actos de corrupción.

A pesar de sus acciones destacadas, la gestión del exfiscal estuvo marcada por diversas controversias y por la tensión institucional. Uno de los episodios más señalados estuvo relacionado con el proceso penal que él impulsó contra Laura Morán y Alejandra Cuevas (entonces de 88 y 69 años, respectivamente), quienes fueron acusadas por la presunta responsabilidad en la muerte de su hermano, Federico Gertz Manero.

Este proceso concluyó en marzo de 2022, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad que no existían elementos jurídicos para sostener las acusaciones, ordenando la liberación inmediata de Cuevas, quien permaneció 528 días en reclusión.