En el arranque de la serie en la Serie Mundial 2025, Alejandro Kirk puso su nombre en letras mayúsculas al convertirse en el primer receptor mexicano que conecta un jonrón en esta instancia decisiva del béisbol mayor.

En el juego celebrado entre los Toronto Blue Jays y los Los Ángeles Dodgers, el tijuanense demás, bateó de 3-3 con una base por bolas y dos carreras impulsadas, reafirmando su papel como uno de los pilares ofensivos del equipo canadiense.

En el Juego 1 de la Serie Mundial, Kirk conectó un jonrón de 403 pies por el jardín central, con un compañero en base, impulsando dos carreras y ayudando a los Blue Jays a abrir con ventaja contundente sobre los Dodgers.

Alejandro Kirk ha enfrentado en su camino prejuicios sobre su físico, tras señalamientos como “chaparrito y gordito”, según declaraciones de su padre, por lo que Kirk ha tenido que demostrar que el talento no se mide por estatura.

Alejandro Kirk se registra en el plano histórico mexicano con su batazo, superó marcas establecidas por figuras previas y elevó el nivel de lo que puede lograrse para un beisbolista nacido en México en la postemporada.