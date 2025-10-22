Alejandro Kirk, de Tijuana para el mundo, busca brillar en la Serie Mundial

El mexicano Alejandro Kirk, figura de los Azulejos de Toronto, está a punto de escribir una nueva página en la historia del beisbol nacional al disputar su primera Serie Mundial. El joven cátecher, nacido en Tijuana, busca convertirse en el decimosexto jugador mexicano en conquistar el máximo título del beisbol profesional.

Tras una destacada temporada regular con 94 victorias y 68 derrotas, los Azulejos de Toronto consiguieron su pase a la Serie Mundial después de tres décadas de ausencia. El reto no será menor, pues deberán medirse ante los Dodgers de Los Ángeles, quienes buscan su segundo título consecutivo.

El desempeño de Alejandro Kirk ha sido fundamental para que la novena canadiense alcanzara esta instancia. Con 15 cuadrangulares en la temporada y una postemporada brillante —con 3 jonrones clave, 10 hits y siete carreras anotadas—, el tijuanense se ha consolidado como una pieza indispensable en el esquema ofensivo y defensivo del equipo.

Formado en la Academia de los Toros de Tijuana, Kirk representa el fruto del trabajo de desarrollo deportivo en México. Desde sus inicios en el combinado Toros-Saraperos, donde ganó la Triple Corona de bateo en 2016, hasta su ascenso por el sistema de Ligas Menores, su trayectoria refleja disciplina y talento.

Antes de llegar a las Grandes Ligas, pasó por equipos como los Bluefield Blue Jays, Lansing Lugnuts y Dunedin Blue Jays, donde mantuvo un promedio de bateo de .315. Su desempeño le permitió ser considerado uno de los mejores prospectos del club canadiense.

En 2020, Alejandro Kirk debutó en la Gran Carpa, convirtiéndose en el primer jugador formado en el sistema de desarrollo de Tijuana que logra llegar a las Grandes Ligas. Desde entonces, ha sido invitado al Juego de Estrellas, ganó el Silver Slugger y fue nominado al Guante de Oro, reconocimiento al mejor jugador defensivo de su posición.

México ha tenido una historia limitada pero notable en la Serie Mundial. El primero en lograrlo fue Horacio Piña con los Atléticos de Oakland en 1973. A él le siguieron figuras como Fernando El Toro Valenzuela, quien brilló con los Dodgers de Los Ángeles en 1981, y más recientemente José Urquidy, campeón en 2022 con los Astros de Houston.

El camino de Alejandro Kirk podría sumarlo a esa lista de leyendas mexicanas del beisbol. Con el apoyo de su equipo, su familia y su experiencia forjada en la Academia de los Toros de Tijuana, el joven cátecher busca alcanzar la gloria que solo unos pocos compatriotas han conseguido.

Para el beisbol mexicano, su participación en esta Serie Mundial representa más que un logro individual: simboliza el crecimiento del talento nacional y la consolidación de México como cuna de grandes peloteros en las Grandes Ligas.

De conquistar el título, Alejandro Kirk no solo sumaría su nombre junto a los de Horacio Piña, Fernando El Toro Valenzuela y José Urquidy, sino que marcaría un precedente histórico al ser el primer receptor nacido en México en levantar el trofeo del Comisionado.