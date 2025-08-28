Alejandro Patrón cuestiona tarifas altas de CFE y evidencia falta de medicinas y clima en hospitales de BCS

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, expresó su inconformidad durante la conferencia matutina de este miércoles, luego de que el periodista Alejandro Patrón, conocido como “El Reportero Urbano”, planteara ante la presidenta Claudia Sheinbaum y la titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las elevadas tarifas eléctricas.

Durante su intervención, Alejandro Patrón destacó con firmeza: “Comemos o pagamos la luz”, haciendo alusión a la carga económica que representan los pagos en plena temporada de altas temperaturas.

Defensa de los programas de apoyo en temporada de calor

El mandatario estatal recordó la existencia de los llamados “subsidios de verano”, precisando que no son iniciativas recientes, sino políticas aplicadas por administraciones anteriores en estados con climas extremos, como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Baja California y Baja California Sur, bajo la denominación de “tarifa de verano”.

Denuncias sobre carencias en hospitales públicos

Alejandro Patrón también utilizó el espacio para evidenciar las deficiencias en la infraestructura hospitalaria, señalando que el Hospital Salvatierra y la clínica del ISSSTE en El Conchalito enfrentan escasez de medicamentos y carecen de sistemas de climatización funcionales en un 50% de sus instalaciones, pese a soportar temperaturas que superan los 40 grados.

Las declaraciones del comunicador generaron debate en la conferencia, poniendo en relieve las exigencias de la población para contar con servicios públicos más eficientes y accesibles en Baja California Sur.