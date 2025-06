“Nunca he sido partícipe de estas prácticas”: Alejandro Sanz responde a acusaciones de abuso y manipulación emocional

Alejandro Sanz ha respondido públicamente a las acusaciones de abuso y manipulación emocional hechas por Ivet Playà, una joven que afirmó haber mantenido una relación íntima con el cantante cuando ella tenía 18 años y él 49.

Ivet relató en un video que pasó de ser admiradora a sentirse “utilizada, humillada e incluso sucia” tras esa relación.

En el testimonio de la joven originaria de Cataluña, exponía una relación que habían iniciado 2015, cuando el intérprete de “corazón partio” se puso en contacto con ella por redes sociales.

En respuesta, el cantante de 56 años publicó un mensaje en sus historias de Instagram dirigido a Ivet, lamentando que “su recuerdo” de la relación, la cual consideraba una interacción entre personas adultas terminara así.

Además, detalló que, en mayo, la gimnasta le propuso invertir en negocios familiares, pero tras consultar con sus asesores, decidió rechazar la oferta. Por lo que cree que lo revelado por Playà es una reacción a su respuesta, y deja claro que no es partícipe de “estas prácticas”.

“En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta, pero quiero que sepas que nunca he sido participe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida”, redacto Sanz.