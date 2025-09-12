Sudcaliforniano, Alejandro Tonatiuh Hernández quedó fuera del ISA World Surfing Games 2025

El surf mexicano vivió una jornada agridulce en el ISA World Surfing Games 2025, luego de que Alejandro Tonatiuh Hernández (Baja California Sur) quedara eliminado en la segunda ronda de repechaje. A pesar de un desempeño sólido, el sudcaliforniano terminó en la tercera posición de su heat, lo que lo dejó fuera de la competencia en el evento celebrado en Surf City El Salvador.

Durante las jornadas previas, Alejandro Tonatiuh Hernández (Baja California Sur) mostró un estilo consistente y competitivo, pero no fue suficiente para avanzar a la siguiente fase. Fuentes cercanas al equipo nacional señalaron que el atleta luchó en cada uno de sus heats y que esta experiencia representará un aprendizaje valioso para su desarrollo rumbo a Los Ángeles 2028.

El ISA World Surfing Games 2025 reúne a los mejores exponentes del surf internacional, funcionando como una plataforma de clasificación y preparación para los próximos Juegos Olímpicos. México participó con un equipo conformado por Maya Mateja Tapia (Oaxaca), Ana González (Colima), Maya Larripa (Oaxaca), Alejandro Tonatiuh Hernández (Baja California Sur), Sebastián Williams (Oaxaca) y Luis Rey Hernández (Guerrero).

La competencia se desarrolla en las playas de La Bocana y El Sunzal, sedes reconocidas mundialmente por sus condiciones ideales para el surf profesional. En esta edición, el oleaje limpio de entre 90 y 120 cm permitió jornadas de gran espectáculo para atletas y aficionados.

A pesar de esta eliminación, México mantiene en competencia a otros representantes que buscarán llegar lo más lejos posible en el ISA World Surfing Games 2025, reforzando la presencia nacional en uno de los torneos más importantes del calendario internacional.