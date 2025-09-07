Turista alemán en Baja California Sur deja el doble de derrama económica que el visitante promedio

El turista alemán se ha convertido en uno de los perfiles de mayor valor para el sector turístico de Baja California Sur, al dejar una derrama económica que duplica la del visitante promedio, según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca).

Estos visitantes registran una estancia promedio de 10.5 días y un gasto de hasta 80 mil pesos mexicanos por persona, lo que representa un fuerte impulso al consumo local, especialmente en hotelería, gastronomía, transporte y actividades turísticas.

El 38% de los turistas alemanes que llegan al estado perciben ingresos anuales entre 45,000 y 100,000 dólares, y el 69% se hospeda en hoteles de 4 y 5 estrellas. El resto elige opciones como villas, departamentos o estancias con conocidos.

Entre sus principales intereses destacan el contacto con la naturaleza, las playas vírgenes, el buceo, el senderismo y el snorkeling. Además de Los Cabos, suelen visitar destinos como La Paz, Loreto, Todos Santos, Cabo Pulmo, San Antonio, El Triunfo y La Ventana, así como diversas áreas naturales protegidas.

“El turista alemán que llega vía Frankfurt se queda en promedio 11 noches, el doble de la estancia de un visitante promedio. Esto genera una doble derrama y extiende los beneficios económicos más allá del corredor turístico tradicional de Los Cabos”, explicó Rodrigo Esponda, director de Fiturca.

El 90% de los visitantes europeos reporta alta satisfacción con su experiencia en Baja California Sur, destacando la seguridad, el servicio y la hospitalidad. Además, el 31% manifestó interés en adquirir una segunda residencia en la región, lo que refleja un vínculo de largo plazo con el destino.

El vuelo directo desde Frankfurt, Alemania, reanudará operaciones el 3 de noviembre en su segunda temporada, fortaleciendo la conectividad entre Europa y el estado, y reforzando la llegada de turistas con alta capacidad de gasto.

