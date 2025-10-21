Científicos alemanes identifican anticuerpo 04_A06 que neutraliza 98 % de las variantes del VIH

Un equipo de investigadores en Alemania ha identificado un anticuerpo, bautizado como 04_A06, con la capacidad de neutralizar hasta el 98 % de las variantes conocidas del VIH.

El hallazgo representa un avance prometedor en la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas y preventivas contra el virus, aunque aún quedan etapas por validar antes de su aplicación en humanos.

Se realizaron pruebas en modelos “humanizados” y el 04_A06 resaltó en su trato contra células del VIH

El descubrimiento surge a partir del análisis de muestras sanguíneas de 32 personas portadoras del VIH que lograron desarrollar respuestas de defensa particularmente eficaces sin tratamiento.

A partir de más de 800 anticuerpos generados in vitro, el 04_A06 destacó por su potencia y amplitud para neutralizar variantes del virus.

En modelos animales “humanizados” (ratones con componentes del sistema inmune humano), el anticuerpo logró bloquear la infección viral en una proporción cercana al 98 % de las cepas testadas.

¿Cómo funciona y que ventajas podría presentar el uso del 04_A06 como tratamiento para el VIH?

El mecanismo de acción de 04_A06 radica en que el anticuerpo se une a zonas conservadas del virus, impidiendo que entre en las células humanas para replicarse.

Esta estrategia lo convierte en un candidato atractivo para terapias de tipo inmunización pasiva, es decir, suministrar directamente ese anticuerpo en lugar de estimular al organismo para que lo produzca.

Una de las principales ventajas del descubrimiento es que, al conocerse la “receta genética” del anticuerpo, puede producirse en laboratorios sin necesidad de extraerlo constantemente del paciente.

De igual forma, de verse el mismo efecto en humanos, su accesibilidad permitirá el poder tratar a una gran cantidad de personas a lo largo del mundo.

Aunque el principal problema es que el VIH es un virus con alta capacidad de mutación y escape lo que podría volver obsoleto al 04_A06 rápidamente.

Modelos matemáticos de evolución de virus han demostrado que, frente a tratamientos con anticuerpos de amplio espectro, pueden aparecer variantes de escape si la presión selectiva no es monitoreada.