$264 mil pesos para irte a Alemania: Edomex lanza mega beca para profesionistas

El Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECYT) ha abierto una convocatoria dirigida a profesionales que residen dentro del Estado de México,. Esta iniciativa busca entregar apoyos económicos que ascienden a $264,000 pesos para aquellos que deseen iniciar o continuar una maestría en Alemania durante el ciclo académico de 2026.

Este soporte financiero se entrega en depósitos mensuales de $22,000 pesos durante un periodo inicial de 12 meses. Los beneficiarios tienen la opción de renovar este apoyo por un año adicional e incluyen un seguro médico anual y un curso intensivo de idioma alemán previo al inicio de los estudios.

Es indispensable que los aspirantes completen su registro antes del 27 de febrero de 2026, fecha límite establecida por el COMECYT. El Consejo especifica que la beca no es retroactiva a periodos escolares pasados ni cubrirá programas que comiencen después del año 2026.

¿Qué requisitos debo cumplir para postularme a las becas COMECYT?

Para poder aspirar a la beca, el profesionista debe ser residente actual del Estado de México y no ser beneficiario directo de otra beca que otorgue apoyos monetarios para el mismo fin. Además, se requiere contar con un promedio general mínimo de 8.0 obtenido en el grado inmediato anterior.

Se debe contar con el título o la cédula del último nivel de estudios completado, el cual no debe tener una antigüedad superior a seis años. También es necesario que los candidatos cumplan con todos los requisitos de admisión establecidos por la institución académica alemana.

¿Cómo y hasta cuándo puedo registrarme y qué áreas prioriza el COMECYT?

La recepción de solicitudes y documentos comenzó el 15 de diciembre de 2025 y se realiza completamente en línea a través del enlace de registro. Los interesados deben adjuntar en formato PDF documentos esenciales, tales como comprobante de admisión, CV y una carta de exposición de motivos.

El COMECYT prioriza a candidatos inscritos en áreas estratégicas como Ciencias Agropecuarias, Tecnologías e Ingenierías, y Ciencias Médicas y de la Salud. Otras disciplinas cruciales que entran en la convocatoria incluyen las Ciencias Exactas, Humanidades y las Ciencias Sociales y Económico-Administrativas.

La publicación de los resultados oficiales se tiene programada para el 15 de mayo de 2026. Esta información crucial estará disponible en la página oficial del COMECYT y en el portal del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).